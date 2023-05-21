Левандовски - о видео Барселоны для русских фанатов: Клуб собирается принять меры

Поляк прокомментировал скандальное обращение Сержи Роберто и Алехандро Бальде к болельщикам из россии.

Польский форвард Роберт Левандовски высказался о скандальном видео каталонской Барселоны для фанатов из россии.

Нападающий "сине-гранатовых" рассказал, что он был удивлен, узнав об этом и также сообщил, что клуб готовится принять какие-то меры в связи со случившимся.

"Спорное видео Бальде и Роберто? Я узнал о нем спустя некоторое время, и, мягко говоря, был очень удивлен. Я поинтересовался в клубе ситуацией и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи с представителями СМИ, которые владеют правами на трансляцию Ла Лиги.

В таких ситуациях игроки часто даже не знают, с кем разговаривают. Это, конечно, не является оправданием, потому что, очевидно, о чем-то не позаботились, и в результате получилось очень плохо.

Насколько мне известно, клуб собирается принять какие-то меры в ответ на сложившуюся ситуацию", - заявил Левандовски.

Напомним, что вчера, 20 мая, в сети появилось видеообращение Алехандро Бальде и Сержи Роберто к российским фанатам клуба, которое является промо-роликом трансляций Ла Лиги в рф.