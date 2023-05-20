iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мощное переобувание: Игроки Барселоны поблагодарили российских фанатов за поддержку

И это после слов президента клуба о поддержке Украины.
Сегодня, 19:26
Алехандро Бальде / Getty Images
Алехандро Бальде / Getty Images

Футболисты Барселоны отличились предательским поступком по отношению к Украине.

Игроки каталонской команды Алехандро Бальде и Серхио Роберто записали видеообращение для российских фанатов ввиду подписания спонсорского соглашения с одним из местным стримминговых сервисов.

"Большой привет всем болельщикам Барселоны из россии. Скоро увидимся!" - сказал Бальде.

Читай также: На россии попытались подставить УАФ, выпустив фейковое видео

"Дорогие болельщики из россии! Спасибо большое за вашу поддержку и энергию. Вы так же часть этой большой победы!" - заявил Роберто.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, президент Барселоны записал видеообращение с поддержкой украинского народа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона россия война

Статьи по теме

Альба может продолжить карьеру в Серии А Альба может продолжить карьеру в Серии А
Финал четырех Евролиги: Олимпиакос победил Монако, Реал обыграл Барселону Финал четырех Евролиги: Олимпиакос победил Монако, Реал обыграл Барселону
Атлетико интересуется защитником Барселоны Атлетико интересуется защитником Барселоны
Барселона близка к подписанию хавбека Ман Сити Барселона близка к подписанию хавбека Ман Сити
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сенсационно уступили GamerLegion
просмотров

Последние новости

Европа20:58
На прощание: В Ливерпуле появился мурал в честь Фирмино, который летом покинет клуб
Европа20:45
Ливерпуль летом подпишет лидера Брайтона
Европа20:20
Моуринью сравнил скамейки запасных Манчестер Сити и Ромы
Украина19:58
Александрия - Динамо 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Киберспорт19:51
Blast Paris Major 2023: Heroic сенсационно уступили GamerLegion
Европа и мир19:35
Чемпионат мира по хоккею-2023: Канада уступила Швейцарии, Финляндия обыграла Австрию
Европа19:26
Мощное переобувание: Игроки Барселоны поблагодарили российских фанатов за поддержку
Европа19:09
Ливерпуль спасся от поражения в матче с Астон Виллой
Европа18:52
Борнмут Забарного уступил на своем поле Манчестер Юнайтед
Украина18:38
Заря - Ингулец 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK