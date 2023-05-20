Мощное переобувание: Игроки Барселоны поблагодарили российских фанатов за поддержку

И это после слов президента клуба о поддержке Украины.

Футболисты Барселоны отличились предательским поступком по отношению к Украине.

Игроки каталонской команды Алехандро Бальде и Серхио Роберто записали видеообращение для российских фанатов ввиду подписания спонсорского соглашения с одним из местным стримминговых сервисов.

"Большой привет всем болельщикам Барселоны из россии. Скоро увидимся!" - сказал Бальде.

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"Дорогие болельщики из россии! Спасибо большое за вашу поддержку и энергию. Вы так же часть этой большой победы!" - заявил Роберто.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, президент Барселоны записал видеообращение с поддержкой украинского народа.