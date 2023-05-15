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На россии попытались подставить УАФ, выпустив фейковое видео

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Сегодня, 16:54
УАФ / УАФ
УАФ / УАФ

Похоже, что очередную попытку дестабилизировать ситуацию в украинском обществе сделали российские мастера фейковых новостей.

Так, в Сети появилось видео якобы от аккаунта Украинской Ассоциации Футбола, распространяемого z-блогерами.

В нем сообщается, что три матча чемпионата Украины пройдут "при пустых стадионах", хотя перед этим ясно сказано, что состоятся они на НСК Олимпийский.

Интересен также выбор матчей и дата их проведения. Поединки Шахтер – Днепр-1 и Металлист 1925 – Кривбасс должны пройти в предпоследнем туре, базовая дата которого 27 мая, но на видео мы видим 6 и 7 июня.

Еще интереснее третий поединок Минай - Александрия, эти команды вообще уже не встретятся до конца нынешнего сезона.

Кроме того, присутствуют на видео несколько грамматических ошибок. Да, на видео объявлено что это матчи "Для 300 тисяч палих героїв", но герои наши не "пали", а "полеглі".

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В конце видим фразу "их души будут", автор видео хорошо усвоил правило, что в русском языке нет слова "ихний", но на украинском правильно будет "їхні".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией уаф

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