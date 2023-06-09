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Футбол

Замена Лунину: Реал практически согласовал трансфер испанского вратаря

"Сливочные" могут вернуть в клуб своего воспитанника.
Сегодня, 17:24
Давид Сория / Getty Images
Давид Сория / Getty Images

Мадридский Реал, судя по всему, нашел нового дублера для бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Как сообщает Marca, руководство столичного клуба встретилось с боссами Хетафе, чтобы согласовать трансфер Давида Сории.

"Сливочные" хотят подписать нового опытного голкипера на фоне вероятного ухода украинца Андрея Лунина.

Также на встрече, вероятно, обсуждалась судьба воспитанника Реала 22-летнего форварда Хуана Латасы, который играл в аренде за Хетафе. Аутсайдер Ла Лиги попытается выкупить игрока, активировав соответствующую опцию за 3 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Сория сыграл за "Азулонес" в 38 матчах Ла Лиги, пропустив 45 голов и 13 раз оставив ворота сухими. Примечательно, что Давид в начале карьеры занимался в академии Реала.


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