Лунин может пополнить состав чемпиона Шотландии

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.

Украинский вратарь попал в сферу интересов чемпиона страны Селтика, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TheCelticBhoys.com.

В шотландском клубе недовольны основным голкипером команды Джо Хартом, который в нынешнем сезоне неоднократно поддавался критике, и начали поиски потенциальной замены для англичанина. Среди вариантов "кельты" рассматривают украинского стража ворот.

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Контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года и сам вратарь не против сменить команду, чтобы иметь постоянную игровую практику. В мадридском клубе также не будут препятствовать трансферу игрока.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел в составе Реала 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее интерес к Андрею Лунину также приписывали немецким клубам.