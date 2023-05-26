Лунин продемонстрировал на тренировке навыки точного паса

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин похвастался своим умением отдавать точные передачи.

Пресс-служба "сливочных" поделилась видео с тренировок мадридцев, где среди прочего отметился и украинец.

В коротком видеоролике Андрей точным ударом отправил мяч прямиком в корзину, оформив, можно сказать, идеальный трехочковый.

В комментариях некоторые болельщики Реала даже стали шутить, что Лунина стоит использовать на форварде.

Напомним, ранее стало известно, что украинский голкипер может покинуть Реал.