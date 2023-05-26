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Лунин продемонстрировал на тренировке навыки точного паса

Украинский кипер забил впечатляющий "трехочковый"
Сегодня, 01:01
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин похвастался своим умением отдавать точные передачи.

Пресс-служба "сливочных" поделилась видео с тренировок мадридцев, где среди прочего отметился и украинец.

В коротком видеоролике Андрей точным ударом отправил мяч прямиком в корзину, оформив, можно сказать, идеальный трехочковый.

В комментариях некоторые болельщики Реала даже стали шутить, что Лунина стоит использовать на форварде.

Напомним, ранее стало известно, что украинский голкипер может покинуть Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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