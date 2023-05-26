Лунин продемонстрировал на тренировке навыки точного паса
Украинский кипер забил впечатляющий "трехочковый"
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин похвастался своим умением отдавать точные передачи.
Пресс-служба "сливочных" поделилась видео с тренировок мадридцев, где среди прочего отметился и украинец.
В коротком видеоролике Андрей точным ударом отправил мяч прямиком в корзину, оформив, можно сказать, идеальный трехочковый.
В комментариях некоторые болельщики Реала даже стали шутить, что Лунина стоит использовать на форварде.
Напомним, ранее стало известно, что украинский голкипер может покинуть Реал.