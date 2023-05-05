Лунин может сменить один испанский клуб на другой

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин имеет неплохие шансы остаться в Ла Лиге, пишет Todofichajes.

Напомним, что контракт украинца со "сливочными" истекает летом 2024 года, и в Мадриде пока не решили, что делат с голкипером.

Ранее сообщалось, что в услугах Андрея заинтересованы сразу два немецких клуба - Байер и Боруссия Дортмунд. Однако Лунин все еще может остаться в Испании.

Сообщается, что голкипер попал на радары Вильярреала, и в случае реального предложения, украинец может перейти в "желтую субмарину".

Ключевыми критериями Лунина являются гарантированное игровое время и участие в еврокубках. Вильярреал может предоставить и первое, и второе.

Напомним, что ранее Лунин принял участие в благотворительном аукционе Романа Зозули.