iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин может сменить один испанский клуб на другой

Украинец интересен Вильярреалу.
Сегодня, 18:59
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин имеет неплохие шансы остаться в Ла Лиге, пишет Todofichajes.

Напомним, что контракт украинца со "сливочными" истекает летом 2024 года, и в Мадриде пока не решили, что делат с голкипером.

Ранее сообщалось, что в услугах Андрея заинтересованы сразу два немецких клуба - Байер и Боруссия Дортмунд. Однако Лунин все еще может остаться в Испании.

Сообщается, что голкипер попал на радары Вильярреала, и в случае реального предложения, украинец может перейти в "желтую субмарину".

Ключевыми критериями Лунина являются гарантированное игровое время и участие в еврокубках. Вильярреал может предоставить и первое, и второе.

Напомним, что ранее Лунин принял участие в благотворительном аукционе Романа Зозули.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Более 100 млн евро и солидная зарплата: Стали известны детали перехода Беллингема в Реал Более 100 млн евро и солидная зарплата: Стали известны детали перехода Беллингема в Реал
Реал близок к завершению сделки по Беллингему Реал близок к завершению сделки по Беллингему
"Наступает очень важный период": Анчелотти оценил перспективы Реала "Наступает очень важный период": Анчелотти оценил перспективы Реала
Сосьедад воспользовался проблемами Реала, завоевав важную победу Сосьедад воспользовался проблемами Реала, завоевав важную победу
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Другие страны20:38
Экс-игрок Александрии стал автором гола недели в американской USL
Формула 120:35
Формула 1 может проводить спринт перед каждым третьим Гран-при сезона
Европа20:00
Клопп сомневается, что Ливерпуль обгонит Манчестер Юнайтед в гонке за место в Лиге чемпионов
Теннис19:49
Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Сен-Мало
Европа19:43
Бельгийский клуб обвинил "партнера" Манчестер Сити в получении "стороннего финансирования"
Формула 119:35
Брэду Питту запретили участие в Гран-при Великобритании
Европа19:00
"Жду решение клуба": Месси извинился перед одноклубниками за поездку в Саудовскую Аравию
Европа18:59
Лунин может сменить один испанский клуб на другой
Европа18:30
Льорис больше не поможет Тоттенхэму в этом сезоне
Европа18:22
Брайтон заключил контракт с одним из ветеранов Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK