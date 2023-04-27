Лунин заинтересовал немецкие клубы

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Напомним, что контракт украинца со "сливочными" истекает летом 2024 года, и руководство клуба все еще не решило, что делать с Андреем.

В последнем матче Лунин вышел в стартовом составе и пустил четыре от Жироны. Всего в этом сезоне Андрей провел 12 поединков, в которых пропустил 13 мячей и лишь 4 раза отстоял на ноль.

При этом украинца не против приобрести сразу два немецких клуба - Байер и Боруссия Дортмунд.

Учитывая, что Лунин хотел бы продлить контракт с Реалом, сложно оценить его шансы на переход. Но если Реалу будут предложены хорошие деньги, от украинца почти наверняка избавятся.