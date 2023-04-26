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Лунин изъявил желание продлить контракт с Реалом

Тренерский штаб команды сомневается в прогрессе украинца.
Сегодня, 12:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипера Реала Андрей Лунин хочет продлить контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Марио Кортегана.

По информации источника, 24-летний украинец хотел бы остаться в составе команды.

Отмечается, что руководство Реала готово предложить новое соглашение, но тренерский штаб команды сомневается. Специалисты считают, что украинец не прогрессирует в работе с мячом и управлением игры.

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Кроме того, Лунина считают тем игроком, который тяжело воспринимает новые тактические ходы или указания. Андрей признает свои ошибки, но считает, что ему нужно больше игрового времени.

Действующий контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала покинет клуб летом на правах свободного агента.


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