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Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал

Украинец провел не лучший свой матч.
Сегодня, 23:00
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках тридцать первого тура Ла Лиги Реал с Андреем Луниным уступил Жироне Виктора Цыганкова.

Украинский вратарь стал худшим в составе обеих команд, получив оценку 5.4 от SofaScore и 5.6 от WhoScored.

Лунин пропустил четыре гола, сделав при этом лишь один сейв, один раз успешно сыграл на выходе и отдал 26 точных передач из 31.

Что касается другого представителя Украины, то Цыганков сыграл средне, получив 6.8 от SofaScore и 6.8 от WhoScored.

Напомним, что все четыре гола в ворота Лунина забил Валентин "Тати" Кастельянос, который ранее подвергался хейту со стороны украинцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин Виктор Цыганков Жирона

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