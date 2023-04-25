Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал
Украинец провел не лучший свой матч.
В рамках тридцать первого тура Ла Лиги Реал с Андреем Луниным уступил Жироне Виктора Цыганкова.
Украинский вратарь стал худшим в составе обеих команд, получив оценку 5.4 от SofaScore и 5.6 от WhoScored.
Лунин пропустил четыре гола, сделав при этом лишь один сейв, один раз успешно сыграл на выходе и отдал 26 точных передач из 31.
Что касается другого представителя Украины, то Цыганков сыграл средне, получив 6.8 от SofaScore и 6.8 от WhoScored.
Напомним, что все четыре гола в ворота Лунина забил Валентин "Тати" Кастельянос, который ранее подвергался хейту со стороны украинцев.