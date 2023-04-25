Как жертва украинцев Лунину забивала: все голы партнера Цыганкова в ворота Реала
Валентин Кастельянос реабилитровался после недавнего провала, проведя лучший матч в карьере.
В рамках матча 31 тура чемпионата Испании Жирона неожиданно уверенно переиграла Реал.
Героем каталонцев стал Валентин "Тати" Кастельянос, оформивший покер и повторивший достижение Роберта Левандовски.
Вашему вниманию все голы Кастельяноса в матче Жирона - Реал:
Напомним, что несколькими турами ранее аргентинец отметился со знаком минус. Форвард в игре против Барселоны при счете 0:0 не отдал пас на пустые ворота для Виктора Цыганкова и сам не реализовал момент. За это он подвергся массовому хейту в том числе со стороны украинцев, а затем за партнера вступился сам Цыганков.