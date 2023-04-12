Цыганков вступился за одноклубника, подвергшегося жесткой критике после матча с Барселоной
Вингер Жироны Виктор Цыганков высказал поддержку одноклубнику Валентину "Тати" Кастельяносу, который подвергся серьезной критике после недавнего выездного матча чемпионата Испании с Барселоной.
Поединок завершился вничью 0:0, но во втором тайме гости имели отличную возможность огорчить соперника. Жирона организовала выход два в один на вратаря, но аргентинский нападающий не отдал очевидный пас на украинца, а решил пробить сам, не попав в ворота.
¡Ocasión de @tatycaste11anos en el #BarçaGirona!#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/dtvsmyXB4g— LaLiga (@LaLiga) April 10, 2023
После поединка Кастельяноса захейтили болельщики в социальных сетях, на что отреагировал Цыганков.
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"Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.
Тати - первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.
Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе", - написал Цыганков в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Барселона - Жирона (0:0).