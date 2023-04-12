Цыганков вступился за одноклубника, подвергшегося жесткой критике после матча с Барселоной

Украинец поддержал партнера по команде, который лишил его очевидной голевой возможности.

Вингер Жироны Виктор Цыганков высказал поддержку одноклубнику Валентину "Тати" Кастельяносу, который подвергся серьезной критике после недавнего выездного матча чемпионата Испании с Барселоной.

Поединок завершился вничью 0:0, но во втором тайме гости имели отличную возможность огорчить соперника. Жирона организовала выход два в один на вратаря, но аргентинский нападающий не отдал очевидный пас на украинца, а решил пробить сам, не попав в ворота.

После поединка Кастельяноса захейтили болельщики в социальных сетях, на что отреагировал Цыганков.

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"Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.

Тати - первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.

Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе", - написал Цыганков в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Барселона - Жирона (0:0).