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Цыганков вступился за одноклубника, подвергшегося жесткой критике после матча с Барселоной

Украинец поддержал партнера по команде, который лишил его очевидной голевой возможности.
Сегодня, 12:58
Цыганков поддержал одноклубника / Getty Images
Цыганков поддержал одноклубника / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков высказал поддержку одноклубнику Валентину "Тати" Кастельяносу, который подвергся серьезной критике после недавнего выездного матча чемпионата Испании с Барселоной.

Поединок завершился вничью 0:0, но во втором тайме гости имели отличную возможность огорчить соперника. Жирона организовала выход два в один на вратаря, но аргентинский нападающий не отдал очевидный пас на украинца, а решил пробить сам, не попав в ворота.

После поединка Кастельяноса захейтили болельщики в социальных сетях, на что отреагировал Цыганков.

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"Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.

Тати - первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.

Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе", - написал Цыганков в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Барселона - Жирона (0:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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