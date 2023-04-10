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Барселона - Жирона 0:0: обзор и результат матча чемпионата Испании 10.04.2023

Команды разошлись миром, не забив при этом голов.
Вчера, 23:56
Барселона - Жирона / Getty Images
Барселона - Жирона / Getty Images

В понедельник, 10 апреля, в рамках 28-го тура Ла Лиги Барселона встречалась с Жироной. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Каталонский клуб привычно для себя владел мячом большую часть игры. Хозяева организовывали немало моментов у чужих ворот, однако мяч всего пару раз летел в створ.

Во второй половине встречи одни не могли, а вторые не хотели забивать, иначе сложно объяснить, как Валентин Кастельанос не сумел реализовать выход один на один с голкипером Барселоны.

В итоге, матч завершился вничью, а украинский вингер Жироны Виктор Цыганков провал на поле 70 минут. Футболист не отличился результативными действиями, однако он был одним из самых активных игроков на поле.

Таким образом, после 28-ми туров Барселона идет на первом месте с 72-мя баллами, а Жирона занимает 11-ю строчку, набрав 35 очков.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Жирона

Барселона - Жирона 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 0.51
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 2 - 0

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде, Серджи Роберто (Кессье, 46), Бускетс, Гави, Рафинья (Альба, 75), Фати (Ферран Торрес, 68), Левандовски.

Жирона: Гассанига, Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Хави, Цыганков (Рикельме, 71), Тони Вилья (Ян Коуто, 60), Ромеу, Гарсия (Алеиш Гарсия, 46), Мартин (Фернандес, 85), Кастельянос (Стуани, 60).

Предупреждения: Кастельянос (32), Стуани (77).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Жирона

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