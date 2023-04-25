Форвард Жироны стал первым игроком, который оформил покер Реалу за последние 10 лет

В рамках 31 тура Жирона Виктора Цыганкова встречается с Реалом Андрея Лунина.

Для украинского голкипера, вышедшего в старте, это явно не лучший день, ведь он пропустил четыре мяча. Все голы в ворота Лунина забивал форвард каталонцев Валентин "Тати" Кастельянос.

Таким образом, аргентинец стал первым игроком с 2012, который забил покер мадридскому Реалу. 10 лет назад это сделал поляк Роберт Левандовски в матче ЛЧ Боруссия - Реал.

На момент написания новости счет - 2:4 в пользу Жироны. За "сливочных" забили Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.