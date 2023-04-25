Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Жироной

Украинцу доверили место в старте из-за проблем со здоровьем у основного голкипера.

Во вторник, 25 апреля, мадридский Реал в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде с Жироной.

Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, доверив, как и ожидалось, место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.

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Ранее стало известно, что основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа пропустит матч из-за гастроэнтерита.

Стартовый состав Жироны, в котором может оказаться еще один украинец Виктор Цыганков, будет объявлен позже.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел в составе Реала 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч Жирона - Реал начнется в 20:30 по киевскому времени.