Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Жироной
Во вторник, 25 апреля, мадридский Реал в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде с Жироной.
Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, доверив, как и ожидалось, место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.
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Ранее стало известно, что основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа пропустит матч из-за гастроэнтерита.
Стартовый состав Жироны, в котором может оказаться еще один украинец Виктор Цыганков, будет объявлен позже.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @GironaFC!@UnicajaBanco | #GironaRealMadrid pic.twitter.com/079KTVIWQd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2023
Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел в составе Реала 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Матч Жирона - Реал начнется в 20:30 по киевскому времени.