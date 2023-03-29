Лунин хочет покинуть Реал
Украинец намерен перебраться в клуб, где будет первым номером.
Вчера, 22:56
Украинец Андрей Лунин намерен сделать важный шаг в своей карьере.
Как сообщает Marca, голкипер больше не хочет мириться с ролью дублера Тибо Куртуа.
Лунин намерен покинуть стан мадридского Реала летом. Руководство "сливочных" пристально наблюдает за происходящим.
Ранее сообщалось, что клуб уже нашел замену украинскому вратарю.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин
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