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Лунин хочет покинуть Реал

Украинец намерен перебраться в клуб, где будет первым номером.
Вчера, 22:56
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинец Андрей Лунин намерен сделать важный шаг в своей карьере.

Как сообщает Marca, голкипер больше не хочет мириться с ролью дублера Тибо Куртуа.

Лунин намерен покинуть стан мадридского Реала летом. Руководство "сливочных" пристально наблюдает за происходящим.

Ранее сообщалось, что клуб уже нашел замену украинскому вратарю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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