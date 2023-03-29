Лунин хочет покинуть Реал

Украинец намерен перебраться в клуб, где будет первым номером.

Украинец Андрей Лунин намерен сделать важный шаг в своей карьере.

Как сообщает Marca, голкипер больше не хочет мириться с ролью дублера Тибо Куртуа.

Лунин намерен покинуть стан мадридского Реала летом. Руководство "сливочных" пристально наблюдает за происходящим.

Ранее сообщалось, что клуб уже нашел замену украинскому вратарю.