Реал нашел замену Лунину
Мадридцы намерены подпиисать вратаря Андерлехта в случае ухода украинца.
Мадридский Реал определился с потенциальной заменой Андрею Лунину.
Как сообщает Defensa Central, в руководстве "сливочных" понимают, что украинец хочет играть и развиваться, поэтому уже нашли кого приобрести вместо него.
Главным кандидиатом на замену украинцу в стане мадридского гранда является молодой бельгийский голкипер Барт Вербрюгген.
Источник сообщает, что Андерлехт, за который играет Вербрюгген готов отпустить таланта за сумму в десять млн евро. Переход может случиться уже этим летом.
Напомним, ранее Лунин поделился ожиданиями от старта отбора на ЧЕ-2024.