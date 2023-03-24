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Реал нашел замену Лунину

Мадридцы намерены подпиисать вратаря Андерлехта в случае ухода украинца.
Сегодня, 15:05
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал определился с потенциальной заменой Андрею Лунину.

Как сообщает Defensa Central, в руководстве "сливочных" понимают, что украинец хочет играть и развиваться, поэтому уже нашли кого приобрести вместо него.

Главным кандидиатом на замену украинцу в стане мадридского гранда является молодой бельгийский голкипер Барт Вербрюгген.

Источник сообщает, что Андерлехт, за который играет Вербрюгген готов отпустить таланта за сумму в десять млн евро. Переход может случиться уже этим летом.

Напомним, ранее Лунин поделился ожиданиями от старта отбора на ЧЕ-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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