"Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин поделился мыслями о будущем отборочном матче Евро-2024 против Англии.

"Я прибыл в сборную с хорошими ощущениями. Была большая пауза, много времени не виделись с партнерами, так что приятно снова со всеми встретиться и начать новый сбор. Я лично нахожусь в хороших кондициях, хорошо себя чувствую. Работаю каждый день, к тому же в этом сезоне играл за мой клуб больше, чем в предыдущих, поэтому психологически и физически полностью готов.

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Относительно соперников - они у нас очень серьезные. Англия, Италия... Я никогда не даю никаких прогнозов, с кем бы мы ни играли. Все отлично понимают, кто у нас в группе. Будут сложные, но интересные матчи. Мы же постараемся добыть положительные результаты. Кстати, первая игра у нас пройдет на исторической арене, на Уэмбли, поэтому мотивация зашкаливает", - приводит слова Лунина официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.