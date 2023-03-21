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"Тренер спросил, готов ли я играть на Уэмбли": Дебютант сборной Украины рассказал подробности вызова

Денис Мирошниченко может впервые сыграть за национальную команду.
Сегодня, 13:39
Денис Мирошниченко / УАФ
Денис Мирошниченко / УАФ

Защитник Александрии Денис Мирошниченко высказался о дебютном вызове в сборную Украины.

По словам футболиста, наставник национальной команды Руслан Ротань забавным образом сообщил ему о вызове.

"Вызов в сборную действительно был для меня неожиданным. Я уже возвращался после последнего матча клуба домой, и тут позвонил тренер. Он сказал, что я еду на сбор. Руслан Петрович спросил, готов ли я играть на Уэмбли. Потом мы немного посмеялись. Он поддержал меня и сказал, что ждет. Я был немного удивлен, и теперь меня переполняют эмоции. Все-таки первый вызов... Было очень приятно. Это мечта, которая сбылась".

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Мирошниченко высказался о матче с Англией.

"Наш соперник - это одна из лучших сборных мира, поэтому ожидания от поединка невероятные. Ну а как он сложится, мы узнаем только после его завершения. Но ждем положительного результата. Это очень большая мечта - сыграть на таком стадионе", - отметил Мирошниченко.

Напомним, матч Англия - Украина пройдет 26 марта. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Источник: УАФ

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