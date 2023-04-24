Нападающий Реала покинет клуб летом на правах свободного агента

Мариано Диас не сумел зарекомендовать себя в клубе.

Нападающий Реала Мариано Диас покинет мадридский клуб по завершению сезона.

Как сообщает Николо Скира, 29-летний доминиканец получит статус свободного агента.

#MarianoDiaz will leave #RealMadrid as a free agent at the of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2023

В текущем сезоне Ла Лиги Диас отыграл всего 51 минуту, за которые не отметился результативными действиями.

Напомним, Мариано перебрался в Реал летом 2018 года из Лиона за 21,5 миллиона евро. За это время он провел 81 матч в клубе, в которых забил 12 голов и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича.