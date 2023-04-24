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Футбол

Нападающий Реала покинет клуб летом на правах свободного агента

Мариано Диас не сумел зарекомендовать себя в клубе.
Сегодня, 09:10
Мариано Диас / Getty Images
Мариано Диас / Getty Images

Нападающий Реала Мариано Диас покинет мадридский клуб по завершению сезона.

Как сообщает Николо Скира, 29-летний доминиканец получит статус свободного агента.

В текущем сезоне Ла Лиги Диас отыграл всего 51 минуту, за которые не отметился результативными действиями.

Напомним, Мариано перебрался в Реал летом 2018 года из Лиона за 21,5 миллиона евро. За это время он провел 81 матч в клубе, в которых забил 12 голов и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича.


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