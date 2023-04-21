Клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича

Неназванный клуб из Саудовской Аравии нацелился на одного из многолетних лидеров Реала Луку Модрича, у которого летом истекает контракт с мадридцами.

Как сообщает AS, приоритетом для 37-летнего хорватского полузащитника остается продление договора со "сливочными", однако саудиты готовы предоставить ему значительно более выгодные финансовые условия.

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По информации источника, клуб из Саудовской Аравии предложит игроку заработную плату в 25 миллионов евро чистыми за сезон, что в два раза больше того, что готовы платить в Мадриде. При этом с хавбеком намерены заключить контракт на два года, а не на один, как в Реале.

Отметим, что в текущем сезоне Модрич провел в составе мадридской команды 42 матча во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Ранее Модрич высказался насчет потенциального переезда в Саудовскую Аравию.