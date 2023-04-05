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Футбол

Модрич обеспокоен из-за нового контракта с Реалом

Хавбек ждет продления уже несколько месяцев.
Сегодня, 20:06
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хорватский хавбек Лука Модрич огорчен и обеспокоен ситуацией вокруг его нового контракта с мадридским Реалом, сообщает Goal.

Дело в том, что клуб до сих пор не предложил полузащитнику новый контракт, который Лука ждет еще с начала текущего года.

В клубе не уверены, стоит ли продлевать 37-летнего хорвата, который к тому же является одним из лидеров команды. Лука хотел бы остаться в Мадриде еще минимум на год.

Однако Реал также недоволен тем, что Модрич решил не заканчивать карьеру в сборной после ЧМ-2022. Напомним, что текущий контракт Модрича истекает уже летом.

Ранее Лука уже заявлял, что не намерен покидать Мадрид, несмотря на интерес других клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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