Модрич обеспокоен из-за нового контракта с Реалом
Хавбек ждет продления уже несколько месяцев.
Хорватский хавбек Лука Модрич огорчен и обеспокоен ситуацией вокруг его нового контракта с мадридским Реалом, сообщает Goal.
Дело в том, что клуб до сих пор не предложил полузащитнику новый контракт, который Лука ждет еще с начала текущего года.
В клубе не уверены, стоит ли продлевать 37-летнего хорвата, который к тому же является одним из лидеров команды. Лука хотел бы остаться в Мадриде еще минимум на год.
Однако Реал также недоволен тем, что Модрич решил не заканчивать карьеру в сборной после ЧМ-2022. Напомним, что текущий контракт Модрича истекает уже летом.
Ранее Лука уже заявлял, что не намерен покидать Мадрид, несмотря на интерес других клубов.