Модрич высказался насчет потенциального переезда в Саудовскую Аравию

Криштиану Роналду был бы не против, чтобы его бывший одноклубник присоединился к нему в новом чемпионате.

Контракт Луки Модрича с мадридским Реалом подойдет к концу будущим летом и пока что стороны не заключили новое соглашение.

В связи с этим появляются слухи о возможном переезде 37-летнего хорвата в Саудовскую Аравию, где выступает его экс-одноклубник Криштиану Роналду. Однако хавбек в очередной раз заявил, что он не планирует покидать Мадрид.

"Я знаю, что пресса всегда должна писать новости. Но я говорил это уже много раз и повторю еще раз: я хочу остаться в Реале", - цитирует Модрича Фабрицио Романо.

"Я бы хотел завершить карьеру в Мадриде, это было бы здорово. Так что посмотрим".

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В нынешнем сезоне Лука Модрич появился на поле 37 раз во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять результативных передач.