iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Модрич высказался насчет потенциального переезда в Саудовскую Аравию

Криштиану Роналду был бы не против, чтобы его бывший одноклубник присоединился к нему в новом чемпионате.
Сегодня, 18:23
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Контракт Луки Модрича с мадридским Реалом подойдет к концу будущим летом и пока что стороны не заключили новое соглашение.

В связи с этим появляются слухи о возможном переезде 37-летнего хорвата в Саудовскую Аравию, где выступает его экс-одноклубник Криштиану Роналду. Однако хавбек в очередной раз заявил, что он не планирует покидать Мадрид.

"Я знаю, что пресса всегда должна писать новости. Но я говорил это уже много раз и повторю еще раз: я хочу остаться в Реале", - цитирует Модрича Фабрицио Романо.

"Я бы хотел завершить карьеру в Мадриде, это было бы здорово. Так что посмотрим".

Читай также: Реал нашел замену Лунину

В нынешнем сезоне Лука Модрич появился на поле 37 раз во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал готов усилиться лидерами Наполи Реал готов усилиться лидерами Наполи
Защитник Барселоны пропустит Эль-Классико Защитник Барселоны пропустит Эль-Классико
Реал нашел замену Лунину Реал нашел замену Лунину
Холанд - ключевая цель Реала в 2024 году Холанд - ключевая цель Реала в 2024 году
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт19:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Евро-202419:38
Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня
Евро-202419:31
Саутгейт: Украина полностью привержена делу
Европа19:29
В ПСЖ обеспокоены хронической травмой защитника Интера, который летом пополнит клуб
НБА19:13
НБА оштрафовала Дончича за жест в адрес судей, намекающий на их подкуп
Киберспорт18:52
Украина против Англии в FIFA 23: Неожиданный прогноз от футбольного симулятора
Европа18:50
Пикфорд: Миколенко - это топ игрок
Европа18:39
Интер может разменять одного форварда Челси на другого
Европа18:27
Реал готов усилиться лидерами Наполи
Европа18:23
Модрич высказался насчет потенциального переезда в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK