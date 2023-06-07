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В Бразилии приняли "закон Винисиуса"

Недавний расистский скандал, связанный с вингером Реала, вынудил бразильских депутатов одобрить новый законопроект.
Сегодня, 11:25
Винисиус Жуниор на матча Васко да Гама - Фламенго / Getty Images
Винисиус Жуниор на матча Васко да Гама - Фламенго / Getty Images

В конце мая в Испании разгорелся расистский скандал после того, как фанаты Валенсии оскорбляли Винисиуса Жуниора во время матча с Реалом.

С того момента много что произошло: Винисиус сказал, что в Бразилии у Испании репутация расистской страны, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что футболист сам виноват в том, что произошло.

В самой Бразилии все пошло куда дальше. Сначала Фламенго и Крузейро провели акцию протеста в поддержку 22-летнего вингера, а после в дело вмешались политики.

Как сообщает бразильское издание GeGlobo, депутаты Законодательного собрания Рио одобрили законопроект под названием "Закон Винисиуса Жуниора".

Теперь командам будет позволено прерывать или останавливать матчи в случае совершения любого расистского акта.

В дополнение к этому также был создан протокол действий, который указывает, как подавать жалобы на расизм в прокуратуру и направлять пострадавших в Управление народного защитника и другие правозащитные органы.

Читай также: Бразилия и Испания проведут товарищеский матч ради борьбы с расизмом

Предусмотрено также обязательное раскрытие информации об образовательных кампаниях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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