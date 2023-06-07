В Бразилии приняли "закон Винисиуса"

В конце мая в Испании разгорелся расистский скандал после того, как фанаты Валенсии оскорбляли Винисиуса Жуниора во время матча с Реалом.

С того момента много что произошло: Винисиус сказал, что в Бразилии у Испании репутация расистской страны, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что футболист сам виноват в том, что произошло.

В самой Бразилии все пошло куда дальше. Сначала Фламенго и Крузейро провели акцию протеста в поддержку 22-летнего вингера, а после в дело вмешались политики.

Как сообщает бразильское издание GeGlobo, депутаты Законодательного собрания Рио одобрили законопроект под названием "Закон Винисиуса Жуниора".

Теперь командам будет позволено прерывать или останавливать матчи в случае совершения любого расистского акта.

В дополнение к этому также был создан протокол действий, который указывает, как подавать жалобы на расизм в прокуратуру и направлять пострадавших в Управление народного защитника и другие правозащитные органы.

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Предусмотрено также обязательное раскрытие информации об образовательных кампаниях.