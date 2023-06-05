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Бразилия и Испания проведут товарищеский матч ради борьбы с расизмом

Встреча предварительно запланирована на март 2024 года.
Вчера, 23:00
Бразилия - Испания / Getty Images
Бразилия - Испания / Getty Images

Федерации футбола Испании и Бразилии договорились провести товарищеский матч между сборными, предварительно, в марте 2024 года, пишет ESPN.

Поединок пройдет под эгидой борьбы против расизма, а его девизом станет "Мы все похожи". 

Президенты федераций заявили о сотрудничестве в рамках борьбы с дикриминацией, а также выразили надежду, что отношения между странами будут укрепляться.

Бразильский министр по вопросам расового равенства Аниэль Франко сообщила, что власти двух стран подписали меморандум о сотрудничестве незадолго до того, как Винисиус Жуниор стал жертвой оскорблений со стороны фанатов Валенсии.

Отметим, что будущая встреча между Бразилией и Испанией станет 12-й поединком между этими сборными. В последний раз команды встречались в финале Кубка Конфедераций в 2013 году. Тогда "пентакампеоне" выиграли со счетом 3:0.

Ранее также стало известно, что Начо Фернандес остается в мадридском Реале.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании сборная Бразилии

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