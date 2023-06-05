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Начо решил продлить контракт с мадридским Реалом

Испанец получит капитанскую повязку.
Вчера, 22:42
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Защитник Реала Начо Фернандес решил продлить контракт с клубом, пишет Marca.

Клуб предложил испанцу однолетний контракт с возможность продления еще на год и старой зарплатой.

Также Начо получит капитанскую повязку, он воспитанник Реала и находится в системе клуба с 2001 года.

В текущем сезоне на счету Начо 44 матча за Реал во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt – 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что Начо мог продолжить карьеру в Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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