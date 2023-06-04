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Интер предложил защитнику Реала трехлетний контракт

Начо может продолжить карьеру в Италии.
Сегодня, 15:51
Начо / Getty Images
Начо / Getty Images

Интер предложил контракт защитрику Реала Начо Фернандесу. Об этом сообщает издание El Larguero

33-летнему испанцу дают трехлетний контракт, место в стартовом составе, а также повышение зарплаты. Игрок взял время на раздумья.

Отметим, итальянский клуб рассматривает Начо в качестве одного из претендентов на замену Милану Шкриньяру, который близок к переходу в ПСЖ.

В текущем сезоне на счету испанца один гол и один ассист в 26 матчах Ла Лиги.

Ранее Реал официально объявил, что Бензема покинет клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Реал Мадрид Начо Фернандес

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