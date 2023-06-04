Реал официально объявил, что Бензема покинет клуб

Сотрудничество мадридского гранда и французского форварда подходит к концу.

Нападающий Реала Карим Бензема покинет мадридский клуб после завершения нынешнего сезона.

Об этом "сливочные" объявили на своем официальном сайте.

Стороны не договорились о продлении контракта, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года.

"Реал Мадрид хочет выразить свою благодарность и приверженность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд", - говорится в заявлении клуба.

Также "сливочные" сообщили, что официальная церемония прощания с 35-летний французским нападающим состоится во вторник, 6 июня, в Реал Мадрид Сити при участии президента клуба Флорентино Переса.

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Напомним, что Бензема выступал за Реал с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из Лиона.

Всего в составе "сливочных" француз провел 647 матчей и является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, отличившись 353 голами.

За 14 лет в команде нападающий завоевал 25 трофеев, что является рекордным показателем наряду с достижениями в составе мадридцев Марсело. На счету французского форварда пять выигранных Лиг чемпионов, пять побед на Клубных чемпионатах мира, четыре Суперкубка УЕФА, четыре чемпионства, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

На данный момент Бензема является действующим обладателем Золотого мяча.

Отметим, что на французского футболиста претендует саудовский Аль-Иттихад, который предложил игроку многомиллионный контракт.

Ранее Бензема высказался по поводу слухов о своем будущем.