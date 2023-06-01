iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бензема высказался о слухах касаемо своего ухода из Реала

Француз дал крайне неоднозначный ответ.
Сегодня, 20:57
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Реала Карим Бензема выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе.

"Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в Реале. Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я наслаждаюсь Мадридом. Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. У меня игра в субботу, завтра тренировка, так что прямо сейчас я в Мадриде.

Читай также: Реал готовится к прощанию с Бензема

Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском Реале. Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет", – сказал француз в интервью Marca.

В нынешнем сезоне французский форвард провел в составе Реала во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет 30 голов и шесть результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид

Статьи по теме

Стали известны условия контракта Асенсио в ПСЖ Стали известны условия контракта Асенсио в ПСЖ
Реал готовится к прощанию с Бензема Реал готовится к прощанию с Бензема
Уход Асенсио из Реала повлияет на трансферную кампанию Милана Уход Асенсио из Реала повлияет на трансферную кампанию Милана
Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа23:23
Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере
Бокс23:15
Промоутер Усика назвал точные дату и место боя против Дюбуа
Европа22:53
Арендованный хабвек Ювентуса объявил об уходе из Челси
Бокс22:41
"Собирается забрать половину денег": Теофимо Лопес пожаловался на личные проблемы
ММА22:20
Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо
Бокс21:58
"Настоящая стоимость Усика": Промоутер Фьюри оценил торги по бою украинца с Дюбуа
Киберспорт21:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина21:44
Мирон Маркевич - новый тренер Карпат
Теннис21:30
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина и Цуренко вышли в третий круг, Костюк успешно стартовала в парном турнире
Теннис21:26
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK