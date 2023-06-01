Бензема высказался о слухах касаемо своего ухода из Реала

Форвард Реала Карим Бензема выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе.

"Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в Реале. Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я наслаждаюсь Мадридом. Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. У меня игра в субботу, завтра тренировка, так что прямо сейчас я в Мадриде.

Читай также: Реал готовится к прощанию с Бензема

Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском Реале. Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет", – сказал француз в интервью Marca.

В нынешнем сезоне французский форвард провел в составе Реала во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет 30 голов и шесть результативных передач.