Бензема - самый титулованный игрок в истории Реала

Мадридский Реал благодаря дублю Родриго обыграл Осасуну (2:1) и стал обладателем кубка Испании.

Для капитана "бланкос" Карима Бензема этот трофей стал уже 25-м в его мадридской карьере, что сделало его самым титулованным игроком в истории "королевского клуба", сообщает The Athletic.

По этому показателю форвард догнал легендарного защитника Реала Марсело, на счету которого также 25 титулов в составе мадридского клуба.

Karim Benzema joins Marcelo as Real Madrid's most-decorated player after winning his 25th trophy with the club 🤍 pic.twitter.com/1HJDKGPpnk — B/R Football (@brfootball) May 6, 2023

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Карим Бензема может стать единоличным лидером данного рейтинга еще по итогам нынешнего сезона. И если на чемпионство в Испании рассчитывать, скорее всего, не приходится, то в Лиге чемпионов еще есть за что бороться.

Во вторник, 9 мая, Реал будет принимать в гостях Манчестер Сити в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.