Хавбек Реала может пропустить первый матч ЛЧ против Ман Сити

Дани Себальос получил повреждение во время подготовки к Кубку Испании.

В рамках полуфинала ЛЧ Реал Мадрид встретится с Манчестер Сити.

Мадридцы могут понести кадровую потерю перед поединком. Хавбек Дани Себальос рискует не сыграть в этом матче.

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Как сообщает издание Marca, испанец получил повреждение во время подготовки к прошедшему ранее финалу Кубка Испании, где Реал победил Осасуну.

У Себальоса проблемы с двухглавой мышцей бедра правой ноги. Его участие в игре с "горожанами" маловероятно.

Напомним, матч Реал - Ман Сити состоится во вторник, 9 мая, в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT вы также можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру.