Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч 17.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов

В среду, 15 мая, в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится поединок между мадридским Реалом и Манчестер Сити.

Команды уже во второй раз встретятся на этой стадии главного клубного турнира Европы.

В минувшем сезоне более успешным оказался коллектив Карло Анчелотти в очень напряженном и жарком противостоянии.

Теперь у "горожан", усиливших линию атаки, появился шанс взять реванш, однако, в первом матче они не сполна этим воспользовались и матч завершился вничью со счетом 1:1

Где и когда смотреть матч Реал - Манчестер Сити

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Реал - Манчестер Сити где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч пройдет 17 мая в 22:00 по киевскому времени

Кроме того поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на OTT-платформе MEGOGO, которая традиционно является эксклюзивным транслятором матчей группового этапа и плей-офф еврокубков в Украине.

Где состоится матч Реал - Манчестер Сити

Поединок состоится на арене Этихад Стэдиум, который уже длительное время является домашней ареной для манчестерской команды.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне встреча на этом стадионе была первой в рамках двухматчевого противостояния.

Тот поединок запомнился зрителям большим количеством опасных моментов и острой игры

Напомним, что в той встрече коллективы устроили голевую перестрелку, в которой с большим трудом победили "горожане", однако им не хватило этого, чтобы попасть в финал, ведь, в ответной игре Реал совершил невозможное, сперва переведя игру в овертайм, забив дважды в компенсированное время, а затем еще и в дополнительное время, вырвав проход далее.