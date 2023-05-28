Бразильские клубы поддержали Винисиуса необычной акцией

28 мая в рамках бразильской Серии А Фламенго и Крузейро отметились необычной акцией в поддержку Винисиуса Жуниора.

Напомним, что в Испании с новой силой вспыхнул расистский скандал, связанный с оскорблениями болельщиков вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора.

После стартового свистка игроки обеих команд сели на газон, протестуя против расизма. Интересно, что к акции присоеднился также и главный судья.

Flamengo supported Vini Jr. with a sit-down protest against racism last night in Brazil ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/jCTQrlHd38 — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2023

И лишь спустя 35 секунд после начала поединка, команды начали игру.

Напомним, что ранее масштабной акцией в поддержку Вини отличились и в Рио-де-Жанейро.