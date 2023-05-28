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Бразильские клубы поддержали Винисиуса необычной акцией

Фламенго и Крузйеро устроили акцию протеста.
Сегодня, 18:58
Фламенго - Крузейро / Getty Images
Фламенго - Крузейро / Getty Images

28 мая в рамках бразильской Серии А Фламенго и Крузейро отметились необычной акцией в поддержку Винисиуса Жуниора.

Напомним, что в Испании с новой силой вспыхнул расистский скандал, связанный с оскорблениями болельщиков вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора.

После стартового свистка игроки обеих команд сели на газон, протестуя против расизма. Интересно, что к акции присоеднился также и главный судья.

И лишь спустя 35 секунд после начала поединка, команды начали игру.

Напомним, что ранее масштабной акцией в поддержку Вини отличились и в Рио-де-Жанейро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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