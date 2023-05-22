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Валенсия приняла меры в отношении фанатов, оскорблявших Винисиуса

"Летучие мыши" пожизненно забанили болельщиков.
Сегодня, 16:20
Оскорбления Винисиуса / Getty Images
Оскорбления Винисиуса / Getty Images

Валенсия выступила с заявлением после расистского скандала связанного с вингером Реала Винисиусом Жуниором.

"Валенсия, постоянно борющаяся с расизмом и насилием во всех его формах, сообщает, что полиция установила личность болельщика, демонстрировавшего расистские жесты в адрес Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура против Реала, который проходил на стадионе Месталья, и ведет скоординированную работу над установлением личности других возможных участников.

С момента событий анализируются все доступные записи, мы работаем как можно быстрее, чтобы прояснить, что произошло, чтобы действовать быстро и решительно.

Футбольный клуб Валенсия уже возбудил дисциплинарное дело, применит максимальную строгость к причастным болельщикам, пожизненно отстранив их от посещения стадиона, и сотрудничает с полицией и компетентными органами, чтобы выяснить, что произошло.

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Клуб решительно осуждает такого рода поведение, которому нет места в футболе и которое не соответствует ценностям Валенсии и ее болельщиков.

Таким образом, мы подтверждаем нашу позицию против расизма, действуя с той же решительностью, что и в 2019 году, когда болельщик, который демонстрировал фашистские жесты и приветствия болельщикам Арсенала на матче Лиги Европы УЕФА, был пожизненно отстранен", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, начиная с самых первых минут встречи Валенсия - Реал (1:0) расистским оскорблениям подвергался Винисиус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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