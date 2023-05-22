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Президент Ла Лиги поставил на место Винисиуса после критики в адрес чемпионата

Глава испанской Примеры недоволен заявлениями бразильца.
Сегодня, 12:22
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с обращением в адрес вингера Реала Винисиуса Жуниора.

"Поскольку те, кто должен объяснять тебе, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, не делают этого, мы пытались объяснить тебе это сами, но ты не явился ни в одну из двух согласованных дат, которые сам же запросил.

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Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться. Не позволяй манипулировать собой и убедись, что ты понимаешь компетенцию сторон и ту работу, которую мы выполняем вместе", – написал Тебас в твиттере.

Напомним, начиная с самых первых минут встречи Валенсия - Реал (1:0) расистским оскорблениям подвергался Винисиус. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Винисиус Жуниор Хавьер Тебас

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