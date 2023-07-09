Реал может отказаться от трансфера Мбаппе этим летом

Реал пока приостановил работу над трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Marca.

Мадридский клуб следит за ситуацией и не спешит начинать активную фазу переговоров. Из-за того, что контракт игрока истекает в следующем году, "сливочные" не беспокоятся, так как это соответствует тактике клуба.

Читай также: "Почему он просто не уйдет?": Президент ПСЖ отреагировал на последние высказывания Мбаппе

В Реале верят, что общие затраты на переход Мбаппе этим летом могут превысить 400 миллионов евро с учетом всех платежей. Мадридцы не готовы расстаться с такой суммой.

Напомним, действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.