iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Почему он просто не уйдет?": Президент ПСЖ отреагировал на последние высказывания Мбаппе

Нассер Аль-Хеллаифи не доволен поведением французской звезды.
Сегодня, 20:53
Нассер Аль-Хелайфи и Килиан Мбаппе / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи и Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллайфи остро отреагировал на последние высказывания футболиста клуба Килиана Мбаппе.

Звездный французский форвард назвал парижан "разделенной командой".  В связи с этим, у владельца столичного клуба появился вопрос к игроку.

"Если он так думает, почему бы ему просто не уйти?", - заявил Аль-Хеллайфи в комментарии для французского издания RMC Sport.

Отметим, что отношения между нападающим и руководством клуба обострились из-за того, что Мбаппе хочет уйти из клуба уже этим летом, а катарский бизнесмен не намерен его продавать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелайфи

Статьи по теме

Мбаппе: ПСЖ - разделенная команда, разделенный клуб Мбаппе: ПСЖ - разделенная команда, разделенный клуб
ПСЖ и Наполи провели переговоры с экс-игроком МЮ ПСЖ и Наполи провели переговоры с экс-игроком МЮ
"Я верю, что все еще претендент": Мбаппе высказался о шансах завоевать ЗМ-2023 "Я верю, что все еще претендент": Мбаппе высказался о шансах завоевать ЗМ-2023
Ван Леувен: Я удовлетворен первыми впечатлениями от игры Шахтера Ван Леувен: Я удовлетворен первыми впечатлениями от игры Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Футбол22:22
Ван Леувен: Я удовлетворен первыми впечатлениями от игры Шахтера
Европа21:47
"Идея для подписи": Рэшфорд опозорился с прощальным постом для Де Хеа
Украина21:40
Динамо Киев: "бело-синие" разнесли Вольфсбергер
Украина21:32
С голом и ассистами Ярмоленко: Динамо уничтожило австрийского соперника в спарринге
Теннис21:18
Украинцы на Уимблдоне: Костюк проиграла в третьем круге, Цуренко и Свитолина вышли 1/8 финала
Европа21:10
Англия U-21 - победитель молодежного Евро-2023
Теннис21:08
Костюк потерпела поражение в третьем круге Уимблдона
Европа20:53
"Почему он просто не уйдет?": Президент ПСЖ отреагировал на последние высказывания Мбаппе
Украина20:49
Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо
Европа20:44
Мбаппе: ПСЖ - разделенная команда, разделенный клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK