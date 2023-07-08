"Почему он просто не уйдет?": Президент ПСЖ отреагировал на последние высказывания Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллайфи остро отреагировал на последние высказывания футболиста клуба Килиана Мбаппе.

Звездный французский форвард назвал парижан "разделенной командой". В связи с этим, у владельца столичного клуба появился вопрос к игроку.

"Если он так думает, почему бы ему просто не уйти?", - заявил Аль-Хеллайфи в комментарии для французского издания RMC Sport.

Отметим, что отношения между нападающим и руководством клуба обострились из-за того, что Мбаппе хочет уйти из клуба уже этим летом, а катарский бизнесмен не намерен его продавать.