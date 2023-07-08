Мбаппе: ПСЖ - разделенная команда, разделенный клуб

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о том, почему парижанам не удается выиграть Лигу чемпионов.

По словам Мбаппе, этот вопрос нужно направить руководство столичного клуба, а не ему. Также он отметил, что у французского гранда нет единого коллектива в раздевалке.

"Я не знаю, что нужно сделать ПСЖ, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Для меня это не вопрос. Мы сделали все, что могли. Спросите людей, которые создали команду, которые создали этот клуб.

Я спортсмен, когда я играю, я хочу победить. И неважно, с кем я играю, неважно, в какой футболке, неважно, где, неважно, в каком году, мне никогда не будет достаточно победы, тем более такого трофея, который я еще не выигрывал, как Лига чемпионов.

Я думаю, что игра за ПСЖ не очень помогает, потому что это разделенная команда, это разделенный клуб. Так что, конечно, это привлекает сплетни, но меня это не беспокоит, потому что я знаю, что я делаю и как я это делаю", - заявил француз.

Также футболист считает, что любители футбола принижают уровень его достижений и индивидуального мастерства.

"Преуменьшают ли люди мой уровень выступлений? Да, но я их не обвиняю.

Все во Франции видели, как я рос. Они видят это постоянно - каждую неделю в ПСЖ или в национальной сборной. Я много забиваю каждый год, поэтому для людей это становится нормальным явлением.

Я молод и имел возможность наблюдать за тем, что делали Роналду, Месси, великие футболисты. Мы живем в таком обществе, где говорят: "Это все хорошо, но сделай это снова", - сказал игрок.

Напомним, ранее Мбаппе высказался о шансах на завоевание Золотого Мяча-2023.