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"Я верю, что все еще претендент": Мбаппе высказался о шансах завоевать ЗМ-2023

Французский нападающий все еще продолжает надеятся на завоевание награды.
Сегодня, 19:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Французский форвард Килиан Мбаппе поделился мыслями о шансах на победу в борьбе за Золотой Мяч-2023.

По словам Килиана, у него все еще шансы завоевать главную индивидуальную награду.

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"По старым правилам, я бы сказал, что не смогу его выиграть, но по новым - да.

Они просят вас выбрать самого впечатляющего игрока.

Посмотрим, но я верю, что я все еще претендую. Это правда", - цитирует слова футболиста издание AS.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ нашел замену Мбаппе

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Килиан Мбаппе

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