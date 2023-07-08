"Я верю, что все еще претендент": Мбаппе высказался о шансах завоевать ЗМ-2023
Французский нападающий все еще продолжает надеятся на завоевание награды.
Французский форвард Килиан Мбаппе поделился мыслями о шансах на победу в борьбе за Золотой Мяч-2023.
По словам Килиана, у него все еще шансы завоевать главную индивидуальную награду.
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"По старым правилам, я бы сказал, что не смогу его выиграть, но по новым - да.
Они просят вас выбрать самого впечатляющего игрока.
Посмотрим, но я верю, что я все еще претендую. Это правда", - цитирует слова футболиста издание AS.
Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ нашел замену Мбаппе