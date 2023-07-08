ПСЖ нашел замену Мбаппе

В ПСЖ уже определились с футболистом, который в будущем заменит нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Парижский клуб рассматривает вариант с подписанием вингера Барселоны Усмана Дембеле. Новый тренер чемпионов Франции Луис Энрике считает игроком одним из лучших футболистов на своей позиции.

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В контракте Дембеле прописаны отступные в размере 50 миллионов евро в случае ухода из Барселоны до 31 июля.

Пока что в ПСЖ не знают, как сложится ситуация вокруг будущего Килиана Мбаппе, ввиду этого парижане не спешат подписывать Усмана.

В 25 матчах прошлого сезона Ла Лиги Дембеле забил пять голов и отдал семь результативных передач.