ПСЖ нашел замену Мбаппе
Парижане рассматривают крайне сомнительный вариант.
В ПСЖ уже определились с футболистом, который в будущем заменит нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
Парижский клуб рассматривает вариант с подписанием вингера Барселоны Усмана Дембеле. Новый тренер чемпионов Франции Луис Энрике считает игроком одним из лучших футболистов на своей позиции.
Читай также: Реал согласовал с Мбаппе астрономическую зарплату
В контракте Дембеле прописаны отступные в размере 50 миллионов евро в случае ухода из Барселоны до 31 июля.
Пока что в ПСЖ не знают, как сложится ситуация вокруг будущего Килиана Мбаппе, ввиду этого парижане не спешат подписывать Усмана.
В 25 матчах прошлого сезона Ла Лиги Дембеле забил пять голов и отдал семь результативных передач.