Камавинга может покинуть Реал

Реал хочет продать Эдуардо Камавинга, сообщает L'Equipe.

По имеющейся информации, руководство клуба разочаровано 23-летним полузащитником из-за того, что он не смог полностью раскрыть свой потенциал.

Французский футболист присоединился к команде летом 2021 года, следует отметить, что обсуждение возможной продажи игрока началось после поражения от Мальорки.

По словам источника, менеджеры команды были недовольны игрой футболиста, в частности тем, что Камавинга потерял контроль над Ману Морланесом, а затем медленно вернулся к мячу, что привело к пропущенному голу.

