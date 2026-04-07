iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Камавинга может покинуть Реал

Клуб продасть этим летом игрока из-за неудовлетворительной игры.
Сегодня, 10:34       Автор: Валентина Чорноштан
Едуардо Камавінгу / Getty Images
Едуардо Камавінгу / Getty Images

Реал хочет продать Эдуардо Камавинга, сообщает L'Equipe.

По имеющейся информации, руководство клуба разочаровано 23-летним полузащитником из-за того, что он не смог полностью раскрыть свой потенциал.

Французский футболист присоединился к команде летом 2021 года, следует отметить, что обсуждение возможной продажи игрока началось после поражения от Мальорки.

По словам источника, менеджеры команды были недовольны игрой футболиста, в частности тем, что Камавинга потерял контроль над Ману Морланесом, а затем медленно вернулся к мячу, что привело к пропущенному голу.

К слову, Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала в рамках Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

Статьи по теме

Реал с капитаном Луниным неожиданно уступил аутсайдеру Ла Лиги Реал с капитаном Луниным неожиданно уступил аутсайдеру Ла Лиги
Лунин выведет Реал на матч Ла Лиги с капитанской повязкой Лунин выведет Реал на матч Ла Лиги с капитанской повязкой
Килиан Мбаппе объяснил уход из ПСЖ перед триумфом команды в Лиге чемпионов Килиан Мбаппе объяснил уход из ПСЖ перед триумфом команды в Лиге чемпионов
Ман Сити хочет удержать ключевого хавбека, несмотря на интерес Мадрида Ман Сити хочет удержать ключевого хавбека, несмотря на интерес Мадрида

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Европа10:34
Камавинга может покинуть Реал
Европа09:49
Оценка Малиновского за игру против гранда Серии А
НБА09:33
В НБА появится команда из Лас-Вегаса
НХЛ09:14
НХЛ: Виннипег забросил 6 шайб, Сан-Хосе обыграл Чикаго
Лига Чемпионов09:00
Лига чемпионов: превью 1/4 финала – остановит ли Лунин Кейна?
НБА08:50
НБА: Денвер справился с Портлендом, Сан-Антонио обыграл Филадельфию
Лига Чемпионов08:30
Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала
Бокс08:03
Стало известно, понесёт ли рефери боя Уайлдер – Чисора дисциплинарное наказание
Европа07:29
Оценки Цыганкова и Ваната за матч против Вильярреала
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK