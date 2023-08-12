Официально: Бавария объявила о подписании Кейна
Английский форвард усилил чемпиона Германии.
Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн стал игроком Баварии.
Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана английской национальной команды.
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Кейн подписал контракт с Баварией до лета 2027 года. Форвард будет выступать под 9 номером.
Напомним, 30-летний игрок провел за Тоттенхэм 435 матчей во всех турнирах и поставил клубный рекорд по голам – 280 мячей.
Ранее сообщалось, что голкипер Челси достиг принципиального соглашения с Баварией.