Официально: Бавария объявила о подписании Кейна

Нападающий сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейн стал игроком Баварии.

Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана английской национальной команды.

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Кейн подписал контракт с Баварией до лета 2027 года. Форвард будет выступать под 9 номером.

Напомним, 30-летний игрок провел за Тоттенхэм 435 матчей во всех турнирах и поставил клубный рекорд по голам – 280 мячей.

Ранее сообщалось, что голкипер Челси достиг принципиального соглашения с Баварией.