Артета рассказал, без чего Арсенал не станет чемпионом Англии

Испанский наставник "канониров" упомянул две детали, которые его команда должна исправить.

Арсенал в последних двух турах АПЛ потерял очки, сначала сыграв вничью с Ливерпулем (1:1), после чего проиграв на своем поле Вест Хэму (0:2).

По мнению главного тренера "канониров" Микеля Артеты, его команда не сможет рассчитывать на чемпионство без двух важных аспектов.

Он намекнул не только на ошибки подопечных у своих ворот, но и также на плохую реализацию собственных моментов, которые его команда создает в достаточном количестве.

"Нет никакой паники, речь идет о попытках сделать больше, добиться большего и выиграть матчи. Если команда играет таким образом, то ты выйдешь и выиграешь много матчей", - цитирует испанца Sky Sports.

"Но если мы не улучшим свою игру в обеих штрафных, тогда нет (Арсенал не станет чемпионом). Потому что, в конце концов, это (результат матча против Вест Хэма) всегда будет итоговым результатом".

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Напомним, что на данный момент Арсенал занимает второе место в таблице, имея 40 очков после 19 сыгранных туров. В следующем матче, который состоится 31 декабря, команда Александра Зинченко встретится с Фулхэмом.

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