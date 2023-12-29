Артета хочет купить одну из звезд Барселоны

Микель Артета заинтересован в подписании Сержи Роберто, пишет teamTalk.

Испанский тренер восхищается своим соотечественником и очень хочет заполучить его для Арсенала.

В стане "канониров" Роберто будет полезен теми же качествами, которые сделали его важной фигурой в Барселоне - в первую очередь речь идет об универсальности игрока.

Учитывая постоянные проблемы Арсенала в защите, а также вероятный уход Томаса Парти, Роберто может стать страховкой Артеты во многих ситуациях.

Кроме того, наставник уверен, что если Барселона согласится продать игрока, то сам Артета сможет выбить неплохую скидку.

Ранее также сообщалось, что Левандовски раньше время вышел из отпуска.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!