Икарди решил кардинально сменить имидж в качестве подарка для Ванды

А что вы подарили своей любимой на 8 марта?

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди удивил своей резкой и кардинальной сменой имиджа.

Аргентинец в честь 8 марта решил сделать подарок своей возлюбленной Ванде Наре, покрасив волосы в розовый цвет.

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"Женщине, которая наполняет каждый мой день своей безусловной любовью. Женщине, которая подарила мне двух прекрасных принцесс, моей спутнице, верной и любви всей моей жизни. Поздравляю тебя сегодня и всегда. С Международным женским днем!" - написал в соцсетях футболист.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, не так давно Икарди сделал предложение своей возлюбленной Наре на фоне слухов и тяжелой болезни девушки.

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