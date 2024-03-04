"Все было не так": Ванда Нара раскрыла подробности своей "измены" Икарди

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди некоторое время назад стал одним из самых обсуждаемых персон в спорте из-за скандалов со своей возлюбленной Вандой Нарой.

Осенью 2022 года аргентинской модели приписывали роман с рэпером L-Gante.

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Через год после этого Ванда Нара в интервью Mundo Deportivo рассказала, какие у нее были отношения с L-Gante. По словам девушки певец, использовал ее имя, чтобы популяризовать себя.

"Он мой очень хороший друг. Когда я работаю с людьми, я привязываюсь к ним. Но сейчас мы отдалены друг от друга и обижены. Конечно, это не журналисты придумали наш роман, поэтому я и разозлилась на него. Все было не так".

Ранее сообщалось, что Ванда устроила горячую фотосессию в футболке Икарди.

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