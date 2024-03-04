iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Все было не так": Ванда Нара раскрыла подробности своей "измены" Икарди

Девушка тепло общалась с рэпером L-Gante.
Сегодня, 18:04
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди некоторое время назад стал одним из самых обсуждаемых персон в спорте из-за скандалов со своей возлюбленной Вандой Нарой.

Осенью 2022 года аргентинской модели приписывали роман с рэпером L-Gante. 

Читай также: Футболистка и модель OnlyFans порадовала фанатов горячими фото в купальнике

Через год после этого Ванда Нара в интервью Mundo Deportivo рассказала, какие у нее были отношения с L-Gante. По словам девушки певец, использовал ее имя, чтобы популяризовать себя.

"Он мой очень хороший друг. Когда я работаю с людьми, я привязываюсь к ним. Но сейчас мы отдалены друг от друга и обижены. Конечно, это не журналисты придумали наш роман, поэтому я и разозлилась на него. Все было не так".

Ранее сообщалось, что Ванда устроила горячую фотосессию в футболке Икарди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ванда Нара

Статьи по теме

Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа
Эффектный купальник и необычные очки: Ванда Нара показала пикатную фотографию с отдыха Эффектный купальник и необычные очки: Ванда Нара показала пикатную фотографию с отдыха
На грани фола: Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели На грани фола: Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели
Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:49
Реал подготовил предложение Баварии по Дэвису
Бокс18:26
"Гарантирую": Чисора предсказал результат боя Джошуа - Нганну
Европа18:20
ПСЖ рассчитывает на выплату подписного бонуса от Мбаппе после трансфера в Реал
Лига Европы18:18
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
Другие страны18:04
"Все было не так": Ванда Нара раскрыла подробности своей "измены" Икарди
Европа17:50
Манчестер Юнайтед и ПСЖ поспорят за лидера Наполи
Лига Чемпионов17:34
Лига чемпионов: формат на новый сезон
Европа17:24
В Баварии определились с качествами, которыми должен обладать новый тренер
Европа17:15
Леау определился со своим будущим - назвал свою команду
Бокс16:58
"Это многого мне стоило": Уайт отреагировал на снятие обвинений в употреблении допинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK