Вечеринка в бассейне: Ванда устроила горячую фотосессию в футболке Икарди
Модель соответсвует своим смелым образом.
Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала в Instagram новый пост.
Девушка пригласила подруг на отдых, который они провели в бассейне на крыше.
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Модели были одеты в якрие купальники, а Ванда - в форму сборную Аргентины с фамилией Икарди.
Ранее Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели.
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