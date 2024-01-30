Вечеринка в бассейне: Ванда устроила горячую фотосессию в футболке Икарди

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала в Instagram новый пост.

Девушка пригласила подруг на отдых, который они провели в бассейне на крыше.

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Модели были одеты в якрие купальники, а Ванда - в форму сборную Аргентины с фамилией Икарди.

Ранее Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели.

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