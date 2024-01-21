iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

На грани фола: Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели

Аргентинская модель вновь подогревает интерес мужской аудитории.
Сегодня, 19:26
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала в соцсетях довольно откровенное и вызывающее фото.

Ванда Нара решила запечатлеть утренний момент, лежа в кровати вместе со статуэткой, полученной в шоу "Танцы со звездами".

Читай также: "До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин": Нара рассказала пикантную историю любви с Мауро

Аргентинка на фото лежит в розовом халате, однако из-под халата виднеется оголенный бюст.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ванда Нара

Статьи по теме

Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике Ванда Нара похвасталась в соцсетях фото в откровенном купальнике
Ванда и Икарди вместе с детьми посетили всемирно известный дельфинарий Ванда и Икарди вместе с детьми посетили всемирно известный дельфинарий
Синяки под глазами: Жена Икарди оригинально поддержала мужа после скандала в турецком дерби Синяки под глазами: Жена Икарди оригинально поддержала мужа после скандала в турецком дерби
Возлюбленная Икарди стала победительницей шоу "Танцы со звездами" Возлюбленная Икарди стала победительницей шоу "Танцы со звездами"
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа19:53
Защитник Альмерии - о игре с Реалом: Думаю, кто-то решил, что нам нельзя победить
Европа19:50
Довбик прокомментировал слухи об интересе Жироны к Бражко
Европа19:26
На грани фола: Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели
Европа19:22
Реал совершил невероятный камбэк в матче против абсолютного аутсайдера Ла Лиги
Европа18:55
Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата
ММА18:50
Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе бросил вызов экс-обладателю титула
Европа18:39
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа18:26
Бавария на своем поле уступила Вердеру
Европа18:23
Лидер аутсайдера АПЛ установил необычное достижение
Другие18:11
Календарь спортивных событий на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK