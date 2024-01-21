На грани фола: Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала в соцсетях довольно откровенное и вызывающее фото.

Ванда Нара решила запечатлеть утренний момент, лежа в кровати вместе со статуэткой, полученной в шоу "Танцы со звездами".

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Аргентинка на фото лежит в розовом халате, однако из-под халата виднеется оголенный бюст.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок.

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