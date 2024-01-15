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"До меня через матрас Икарди прошли 200 женщин": Нара рассказала пикантную историю любви с Мауро

Модель расскрыла подробности знакомоства с футболистом.
Сегодня, 21:30
Ванда Нара и Мауро Икарди / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара и Мауро Икарди / instagram.com/wanda_nara

Ванда Нара, жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди, рассказала о личной жизни с аргентинцем.

По словам девушки, у футболиста было несколько телефонов, которые были разделены по женщинам.

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"До меня через матрас Мауро прошли 200 женщин, но после меня он был полностью разрушенным. Его больше никогда не использовали.

Я помню боль в моем теле на следующий день. Я не привыкла отдавать все силы в постели. Я принимала ибупрофен каждые 4 часа.

У Икарди было 4 телефона, он разделил женщин по континентам. Это безумие. Один из телефонов был "хорошим", на него звонили директора клубов. Все остальные были предназначены для женщин", - приводит слова Ванды The Sun.

Ранее супруга Зубкова показала откровенное фото с гипсом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди

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