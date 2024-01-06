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Футбол

"Мотивирована Сейшелами": супруга Зубкова показала откровенное фото с гипсом

Анна в хорошем настроении готовится к поездке.
Вчера, 22:30
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna

Анна, жена вингера Шахтера и сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала новую фотографию в своем аккаунте в Instagram.

Девушка добавила фото в пикантном образе, однако на левой руке у нее гипс.

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"Просто мотивирована Сейшелами", - написала Зубкова.

Ранее сообщалось, что одна из самых сексуальных футболисток в мире похвасталась горячими фото из сауны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков

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